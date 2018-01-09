В Шереметьево сел самолет с небольшим пожаром в салоне
Сегодня, 9 января, в Шереметьево совершил успешную посадку самолет с небольшим пожаром в салоне воздушного судна. Отмечается, что он осуществлял полет с Екатеринбурга в Москву. Члены экипажа самостоятельно справились с возгоранием на борту.
По имеющимся данным, стюардессы обнаружили в салоне искрение и дым на потолке перед входом в кабину пилотов. С помощью огнетушителя члены экипажа самостоятельно справились с возгоранием, однако спустя время проводка снова начала гореть.
Несмотря на внештатную ситуацию, пилоты продолжили выполнять свои обязанности и осуществлять посадку самолета в столичном аэропорту. После приземления все пассажиры воздушного судна были оперативно выведены, а сам летательный аппарат отстранен от дальнейших полетов.
В результате инцидента никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.
По имеющимся данным, стюардессы обнаружили в салоне искрение и дым на потолке перед входом в кабину пилотов. С помощью огнетушителя члены экипажа самостоятельно справились с возгоранием, однако спустя время проводка снова начала гореть.
Несмотря на внештатную ситуацию, пилоты продолжили выполнять свои обязанности и осуществлять посадку самолета в столичном аэропорту. После приземления все пассажиры воздушного судна были оперативно выведены, а сам летательный аппарат отстранен от дальнейших полетов.
В результате инцидента никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.
Автор: Валерия Орлова