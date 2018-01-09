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exclusive / Политика

Рогозин назвал русских хакеров «разновидностью сексуального насилия»
Дмитрий Рогозин, занимающий должность вице-премьера России, на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал слова представителя МИД Марии Захаровой о русских хакерах, которая отвечала на заявление главы ЦРУ. Политик назвал их «разновидностью сексуального насилия».

Рогозин назвал русских хакеров «разновидностью сексуального насилия»


«Русские хакеры являются разновидностью сексуального насилия, когда рука Москвы наглым образом держит за коленку девственность демократии США. Однозначно осуждаем», - написал в своём посте Рогозин.

Отметим, что высказывание российского политика поддержали множество пользователей вышеназванной социальной Сети. Русских хакеров в Штатах уж не раз обвиняли в совершении различных интернет-преступлений, в том числе и во вмешательстве в выборы президента.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 11:56
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