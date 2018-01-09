В Москве женщина прокатилась на такси за 2 млн рублей
4 января в Москве женщина прокатилась на таки за 2 млн рублей. Путь пролегал по деловому центру города «Москва-Сити», от одной башни к другой. Сведения со ссылкой на МВД появились в СМИ.
Сообщается, пассажирка заявила об утере сумки LOUIS VUITTON (180 тыс. рублей), внутри которой находились ювелирные украшения: серебряные серьги от Tiffany (1 млн 200 тыс. рублей), золотое кольцо от Bulgari (600 тыс. рублей), а также три банковские карты и наличные в размере 50 тыс. рублей. Полицейские начали расследование и разыскивают водителя, подвозившего пострадавшую.
Сообщается, пассажирка заявила об утере сумки LOUIS VUITTON (180 тыс. рублей), внутри которой находились ювелирные украшения: серебряные серьги от Tiffany (1 млн 200 тыс. рублей), золотое кольцо от Bulgari (600 тыс. рублей), а также три банковские карты и наличные в размере 50 тыс. рублей. Полицейские начали расследование и разыскивают водителя, подвозившего пострадавшую.
Автор: Джанабилова Татьяна П