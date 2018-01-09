В Башкирии 2-х подростков арестовали за убийство пенсионерки
В Башкирии были арестованы 2 подростка возрастом 15 и 17 лет, а также 23-летний мужчина. Их подозревают в убийстве местной жительницы 59 лет. Отмечается, что 2 января несовершеннолетние вместе со старшим приятелем пребывали в состоянии алкогольного опьянения и совершили нападение на пенсионерку.
Отмечается, что женщина пострадала во время пребывания в своем доме на территории поседения Ключевское. Злоумышленники, по версии следствия, избили хозяйку с использованием подручных предметов. Вследствие полученных травм сельчанка умерла на месте.
Причиной атаки стали личные неприязненные отношения. Открыто уголовное дело в соответствии со статьёй «Убийство». Подозреваемые были помещены под стражу на период в 2 месяца. На текущий момент расследование продолжается. Подчеркивается, что у подростков имеется судимость за совершение кражи.
Отмечается, что женщина пострадала во время пребывания в своем доме на территории поседения Ключевское. Злоумышленники, по версии следствия, избили хозяйку с использованием подручных предметов. Вследствие полученных травм сельчанка умерла на месте.
Причиной атаки стали личные неприязненные отношения. Открыто уголовное дело в соответствии со статьёй «Убийство». Подозреваемые были помещены под стражу на период в 2 месяца. На текущий момент расследование продолжается. Подчеркивается, что у подростков имеется судимость за совершение кражи.
Автор: Валерий Антонов