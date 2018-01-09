В Челябинске произошло убийство двоих мужчин
В Челябинске в ночное время суток было совершено двойное убийство. Инцидент был зафиксирован на прошлой неделе, 4 января. Сведениями поделились в СК РФ по региону.
По данным правоохранителей, в квартир одного из домов, расположенных в Курчатовском районе Челябинска, были найдены бездыханные тела двух местных жителей. На трупах мужчин присутствовали следы насильственной смерти.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности злоумышленников и задержали их. Стало известно, что вечером 4 января подозреваемые и ныне погибшие вместе распивали спиртные напитки, в ходе застолья между ними произошла ссора, которая закончилась дракой с летальным исходом для двоих.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизодство в соответствии со статьей УК РФ №105 «Убийство». До заседания суда задержанные будут пребывать под стражей.
По данным правоохранителей, в квартир одного из домов, расположенных в Курчатовском районе Челябинска, были найдены бездыханные тела двух местных жителей. На трупах мужчин присутствовали следы насильственной смерти.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности злоумышленников и задержали их. Стало известно, что вечером 4 января подозреваемые и ныне погибшие вместе распивали спиртные напитки, в ходе застолья между ними произошла ссора, которая закончилась дракой с летальным исходом для двоих.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизодство в соответствии со статьей УК РФ №105 «Убийство». До заседания суда задержанные будут пребывать под стражей.
Автор: Валерия Орлова