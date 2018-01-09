Регионам РФ увеличат ответственность за использование полученных дотаций
В РФ регионам, получающим дотации из госбюджета, увеличат степень ответственности, связанной с использованием денежных пособий. Данную информацию обнародовал официальный веб-ресурс Кабмина.
Одним из пунктов опубликованного документа является возможность снижения размера дотации в случае невыполнения каким-либо российским регионом обязательств, прописанных в договоре между ним и Минфином, касательно выравнивания бюджетной обеспеченности. Сроки подписания соглашений следующие: для субъектов РФ – не позднее наступления февраля, для финансового ведомства – до 15 числа указанного месяца.
Кроме того, для высокодотационных регионов документом предусмотрены ещё несколько обязательств по соблюдению норм бюджетного законодательства. Данные меры относятся к тем субъектам РФ, бюджеты которых состоят из дотаций из госказны на 40 % или более того. Перечень требований и рекомендаций включает в себя 10 страниц печатного текста.
Напомним, в Госдуме одобрили выделение Чеченской Республике многомиллиардной дотации.
Одним из пунктов опубликованного документа является возможность снижения размера дотации в случае невыполнения каким-либо российским регионом обязательств, прописанных в договоре между ним и Минфином, касательно выравнивания бюджетной обеспеченности. Сроки подписания соглашений следующие: для субъектов РФ – не позднее наступления февраля, для финансового ведомства – до 15 числа указанного месяца.
Кроме того, для высокодотационных регионов документом предусмотрены ещё несколько обязательств по соблюдению норм бюджетного законодательства. Данные меры относятся к тем субъектам РФ, бюджеты которых состоят из дотаций из госказны на 40 % или более того. Перечень требований и рекомендаций включает в себя 10 страниц печатного текста.
Напомним, в Госдуме одобрили выделение Чеченской Республике многомиллиардной дотации.
Автор: Воробьева Алина