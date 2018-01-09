В Санкт-Петербурге нашли сидящий на стуле труп мужчины
В Санкт-Петербурге в подъезде дома, расположенного на Никольской площади, местные жители нашли тело незнакомого мужчины, который сидел на стуле. Сведения со ссылкой на сотрудников МВД появились сегодня в СМИ.
Сообщается, криминалисты осмотрели тело, но признаков насилия не заметили. Внешне мужчине с европейскими чертами лица нельзя дать больше 35 лет. Для определения личности погибшего и причины смерти назначена судмедэкспертиза. Тело передано в морг.
Ранее в Северной столице нашли тело мужчины в красных трусах.
Сообщается, криминалисты осмотрели тело, но признаков насилия не заметили. Внешне мужчине с европейскими чертами лица нельзя дать больше 35 лет. Для определения личности погибшего и причины смерти назначена судмедэкспертиза. Тело передано в морг.
Ранее в Северной столице нашли тело мужчины в красных трусах.
Автор: Джанабилова Татьяна П