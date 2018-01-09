В Воронеже поломка светофора привела к аварийным ситуациям
Неработающий светофор на пересечении улиц Карпинского и 45 Стрелковой дивизии спровоцировал два массовых ДТП. Столкновения автомобилей на проезжей части привели к возникновению заторов движения.
Утром 9 января на данном перекрестке произошло столкновение Lada Vesta с Hyundai Getz, после чего отлетевшая отечественная легковушка зацепила Nissan. Автолюбители отделались лишь небольшими повреждениями транспортных средств, поэтому даже не вызывали неотложку. Подобная авария случилась чуть позже на противоположной стороне перекрестка, где столкнулись ВАЗ-2107 и Daewoo Matiz. Как и в предыдущем случае, повреждения получил еще один автомобиль: "семерку" отбросило на Hyundai Solaris.
Очевидцы рассказали, что светофор поломан уже около пяти дней. В СМЭУ Воронежа получили информацию о неполадках, бригада выясняет причину поломки на месте. Пока нельзя утверждать точно, когда закончится ремонт светофора.
Утром 9 января на данном перекрестке произошло столкновение Lada Vesta с Hyundai Getz, после чего отлетевшая отечественная легковушка зацепила Nissan. Автолюбители отделались лишь небольшими повреждениями транспортных средств, поэтому даже не вызывали неотложку. Подобная авария случилась чуть позже на противоположной стороне перекрестка, где столкнулись ВАЗ-2107 и Daewoo Matiz. Как и в предыдущем случае, повреждения получил еще один автомобиль: "семерку" отбросило на Hyundai Solaris.
Очевидцы рассказали, что светофор поломан уже около пяти дней. В СМЭУ Воронежа получили информацию о неполадках, бригада выясняет причину поломки на месте. Пока нельзя утверждать точно, когда закончится ремонт светофора.
Автор: Артемов Сергей