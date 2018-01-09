Максим Галкин: Алла Пугачева с утра занимается с детьми
Известный телеведущий и пародист Максим Галкин обнародовал новый снимок, на котором запечатлены его супруга Алла Пугачева вместе с детьми. Фотография появилась на официальной странице знаменитости в социальной сети Instagram.
«С утра во время занятий», - подписал свой пост Максим Галкин.
На фото можно видеть, как Алла Пугачева сидит за маленьким столом вместе с Лизой и Гарри, при этом девочка занимается чтением, а мальчик – письмом. Пользователи пришли в восторг от опубликованного телеведущим фото. Они отметили, что члены его семейства выглядят просто прекрасно. Фолловеры похвалили и Пугачеву, которая все своё свободное время старается уделять занятиям с малышами.
Максим Галкин и Примадонна стали родителями двойняшек осенью 2013 года. Лизу и Гарри звездной чете родила суррогатная мать. Девочка растет копией мамы, а мальчик – папы.
«С утра во время занятий», - подписал свой пост Максим Галкин.
На фото можно видеть, как Алла Пугачева сидит за маленьким столом вместе с Лизой и Гарри, при этом девочка занимается чтением, а мальчик – письмом. Пользователи пришли в восторг от опубликованного телеведущим фото. Они отметили, что члены его семейства выглядят просто прекрасно. Фолловеры похвалили и Пугачеву, которая все своё свободное время старается уделять занятиям с малышами.
Максим Галкин и Примадонна стали родителями двойняшек осенью 2013 года. Лизу и Гарри звездной чете родила суррогатная мать. Девочка растет копией мамы, а мальчик – папы.
Автор: Валерия Орлова