В Британии 14-летнюю школьницу 5 суток насиловали 20 человек
В Британии 14-летнюю школьницу 5 суток насиловали более 20 человек. Сведения о преступлении, произошедшем еще в 2015 году, появились в издании The Daily Mail.
Сообщается, почти три года назад девочка ушла из дома и пропала. Родители обратились за помощью в полицию. Патрулируя улицы, правоохранители заметили школьницу в нижнем белье, которая пыталась выбраться из окна. Ворвавшись в дом, они задержали трех молодых людей 20-21 лет.
Во время расследования выяснилось, что задержанные удерживали несовершеннолетнюю силой, забрали ее личные вещи и для подавления воли накачивали запрещенными наркотическими веществами. Фотографии пленницы злоумышленники разместили в Сети, находя клиентов на молодое тело. Заведено уголовное дело, пострадавшей оказывается психологическая помощь.
Сообщается, почти три года назад девочка ушла из дома и пропала. Родители обратились за помощью в полицию. Патрулируя улицы, правоохранители заметили школьницу в нижнем белье, которая пыталась выбраться из окна. Ворвавшись в дом, они задержали трех молодых людей 20-21 лет.
Во время расследования выяснилось, что задержанные удерживали несовершеннолетнюю силой, забрали ее личные вещи и для подавления воли накачивали запрещенными наркотическими веществами. Фотографии пленницы злоумышленники разместили в Сети, находя клиентов на молодое тело. Заведено уголовное дело, пострадавшей оказывается психологическая помощь.
Автор: Джанабилова Татьяна П