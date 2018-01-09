Экстрасенс Филатова предсказала Ольге Бузовой замужество в 2019 году
Участница телешоу «Битва экстрасенсов» Камила Филатова предсказала Ольге Бузовой замужество в 2019 году. Ясновидящая сообщила об этом корреспондентам интернет-издания OAnews.
Экстрасенс рассказала, что на сегодняшний день теледива и певица встречается с мужчиной, который небезразличен селебрити, но сам возлюбленный ещё не уверен в серьёзности своих намерений по отношению к исполнительнице. Ольга Бузова, по словам Камилы Филатовой, продолжает заполнять душевную пустоту работой, но в 2019 году знаменитость, наконец, встретит надёжного человека, который предложит ей руку и сердце. Телеведущая выйдет замуж за бизнесмена, несколько старше её самой, считает Филатова.
Экстрасенс добавила, что Ольга Бузова оставит карьеру ради семейного счастья. Детей у будущей пары ворожея в ближайшей перспективе не «увидела».
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о госпитализации Ольги Бузовой.
Экстрасенс рассказала, что на сегодняшний день теледива и певица встречается с мужчиной, который небезразличен селебрити, но сам возлюбленный ещё не уверен в серьёзности своих намерений по отношению к исполнительнице. Ольга Бузова, по словам Камилы Филатовой, продолжает заполнять душевную пустоту работой, но в 2019 году знаменитость, наконец, встретит надёжного человека, который предложит ей руку и сердце. Телеведущая выйдет замуж за бизнесмена, несколько старше её самой, считает Филатова.
Экстрасенс добавила, что Ольга Бузова оставит карьеру ради семейного счастья. Детей у будущей пары ворожея в ближайшей перспективе не «увидела».
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о госпитализации Ольги Бузовой.
Автор: Воробьева Алина