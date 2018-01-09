Японский астронавт Норишиге Канаи заявил, что вырос на 9 см за три недели в космосе
Астронавт Норишиге Канаи, являющийся уроженцем Японии, сделал сенсационное заявление о том, что за три недели нахождения на борту МКС его рост увеличился на целых девять сантиметров. Об этом космонавт рассказал на своей официальной странице в соцсети Twitter.
Медицинское обследование Канаи прошел совсем недавно, в ходе него специалисты определили физические параметры астронавта. В результате оказалось, что за 21 день пребывания на борту МКС он заметно вытянулся. По словам космонавта, его рост не увеличивался со времен окончания средней школы. Его беспокоит тот факт, насколько комфортно он будет чувствовать себя в космическом корабле «Союз».
Специалисты отмечают, что люди в космосе могут вырасти на 1-2 сантиметра из-за присутствия гравитации. Канаи прибыл на МКС 19 декабря прошедшего года вместе с другими членами экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-07».
Медицинское обследование Канаи прошел совсем недавно, в ходе него специалисты определили физические параметры астронавта. В результате оказалось, что за 21 день пребывания на борту МКС он заметно вытянулся. По словам космонавта, его рост не увеличивался со времен окончания средней школы. Его беспокоит тот факт, насколько комфортно он будет чувствовать себя в космическом корабле «Союз».
Специалисты отмечают, что люди в космосе могут вырасти на 1-2 сантиметра из-за присутствия гравитации. Канаи прибыл на МКС 19 декабря прошедшего года вместе с другими членами экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-07».
Автор: Валерия Орлова