«Богатые русские дети» на BMW устроили дрифт в Москве
В интернет-паблике richrussiankids («Богатые русские дети»), который зарегистрирован в социальной сети Instagram, было опубликовано видео с участием автомобиля BMW. Иномарка дрифтовала, нарушая правила ПДД в Москве.
На кадрах обнародованного ролика видно, как иномарка входит в состояние управляемого заноса на одном из проспектов российской столицы. В подписи к видео его автор говорит, что дрифт автомобиля почти никто не видел.
Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали поведение водителя. Кому именно принадлежало транспортное средство класса «люкс», пока не сообщается.
На кадрах обнародованного ролика видно, как иномарка входит в состояние управляемого заноса на одном из проспектов российской столицы. В подписи к видео его автор говорит, что дрифт автомобиля почти никто не видел.
Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали поведение водителя. Кому именно принадлежало транспортное средство класса «люкс», пока не сообщается.
Автор: Валерия Орлова