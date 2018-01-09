Жену Аршавина заподозрили в неадекватности после скандала в самолете
Алису Аршавину заподозрили в неадекватности после скандала в самолете. Интернет-пользователи считают, что жене футболиста нужно пройти лечение в специализированной клинике.
Алиса Аршавина с дочерью должна была вылететь в Казахстан и Москвы. Во время взлета молодая мама начала менять ребенку подгузник, отказываясь следовать рекомендациям бортпроводников. Экипаж принял решение высадить нарушительницу.
«Ребенок не спрашивает, когда сходить в туалет. Я не пыталась ослушаться, попросила немного времени, чтобы домыть дочь. Ко мне подошли второй раз и в приказном порядке потребовали завершить процедуры. Ребенок сидел в кресле голый, но мне принесли постановление о возвращении самолета в аэропорт. Нас выводили с полицией, которая, кстати, пыталась урегулировать конфликт», - рассказала Аршавина.
В компании «Аэрофлот» рассказали другую версию, сославшись на то, что Аршавина ходила по салону самолета во время взлета, подвергая ребенка опасности. Сейчас стюардесса борта получает угрозы с неизвестного номера. Пользователи возмущены поведением супруги футболиста и ждут, что она извинится.
Алиса Аршавина с дочерью должна была вылететь в Казахстан и Москвы. Во время взлета молодая мама начала менять ребенку подгузник, отказываясь следовать рекомендациям бортпроводников. Экипаж принял решение высадить нарушительницу.
«Ребенок не спрашивает, когда сходить в туалет. Я не пыталась ослушаться, попросила немного времени, чтобы домыть дочь. Ко мне подошли второй раз и в приказном порядке потребовали завершить процедуры. Ребенок сидел в кресле голый, но мне принесли постановление о возвращении самолета в аэропорт. Нас выводили с полицией, которая, кстати, пыталась урегулировать конфликт», - рассказала Аршавина.
В компании «Аэрофлот» рассказали другую версию, сославшись на то, что Аршавина ходила по салону самолета во время взлета, подвергая ребенка опасности. Сейчас стюардесса борта получает угрозы с неизвестного номера. Пользователи возмущены поведением супруги футболиста и ждут, что она извинится.
Автор: Джанабилова Татьяна П