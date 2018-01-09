В Белгороде маршрутный автобус столкнулся с авто марки Mercedes
В Белгороде маршрутный автобус 7 января столкнулся с легковым авто марки Mercedes. При ДТП пострадал 15-летний пассажир малогабаритного транспорта. Инцидент случился приблизительно в 11:30.
Отмечается, что муниципальным транспортом управлял 49-летний водитель. Во время движения по улице Богдана Хмельницкого в направлении Мичурина при повороте на улицу Котлозаводскую он не обеспечил преимущество легковому транспорту. За рулём последнего находился 39-летний водитель.
По итогам ДТП был травмирован 15-летний пассажир «легковушки». Его транспортировали в детский травмпункт, из которого отпустили после оказания помощи.
Отмечается, что муниципальным транспортом управлял 49-летний водитель. Во время движения по улице Богдана Хмельницкого в направлении Мичурина при повороте на улицу Котлозаводскую он не обеспечил преимущество легковому транспорту. За рулём последнего находился 39-летний водитель.
По итогам ДТП был травмирован 15-летний пассажир «легковушки». Его транспортировали в детский травмпункт, из которого отпустили после оказания помощи.
Автор: Валерий Антонов