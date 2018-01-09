Поклонники Ольги Бузовой возмущены отсутствием выступления певицы на рождественском концерте
Поклонники Ольги Бузовой разочарованы отсутствием любимицы в концерте «Рождество с Григорием Лепсом». На телеэкраны вышла урезанная версия программы без выступления Ольги.
Рождественское выступление Ольги Бузовой не попало на экраны телевизоров. Праздничный концерт звезд российской эстрады вышел на Первом канале в канун Рождества. Ольга Бузова принимала участие в записи концерта с сольной песней, однако в эфире девушка так и не появилась.
Многочисленные негативные комментарии появились в Сети в сторону руководства Первого канала. Хотя нашлись и телезрители, которые были рады не увидеть Бузову.
Сама певица ситуацию пока не прокомментировала.
Рождественское выступление Ольги Бузовой не попало на экраны телевизоров. Праздничный концерт звезд российской эстрады вышел на Первом канале в канун Рождества. Ольга Бузова принимала участие в записи концерта с сольной песней, однако в эфире девушка так и не появилась.
Многочисленные негативные комментарии появились в Сети в сторону руководства Первого канала. Хотя нашлись и телезрители, которые были рады не увидеть Бузову.
Сама певица ситуацию пока не прокомментировала.
Автор: Бойцова Мария