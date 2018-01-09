«Дом-2»: Виталий Малышев надеется встретить «безумную любовь»
Виталий Малышев рассказал поклонникам в соцсети Instagram о том, что до сих пор верит в настоящие чувства и надеется встретить «безумную любовь» такую, о которой повествуют кинофильмы. Трогательный пост о своих мечтах участник телешоу «Дом-2» снабдил пляжной видеопубликацией.
На кадрах, снятых в замедленном режиме, Виталий Малышев бежит вдоль океана и делает акробатический трюк, действия сопровождает романтическая песня о любви. Под видео участник «Дома-2» написал, что не имеет жизненной привычки довольствоваться малым, потому ожидает от новых отношений бурных эмоций и страстей, безумства и в то же время искренности.
Подписчики в Instagram назвали Виталия Малышева романтиком и посоветовали ему оставить телепроект, для того чтобы встретить «безумную любовь» в реальной жизни.
Вчера «Актуальные новости» сообщали о подробностях предстоящей свадьбы экс-участников телестройки Веры Курочки и Петра Шепеля.
На кадрах, снятых в замедленном режиме, Виталий Малышев бежит вдоль океана и делает акробатический трюк, действия сопровождает романтическая песня о любви. Под видео участник «Дома-2» написал, что не имеет жизненной привычки довольствоваться малым, потому ожидает от новых отношений бурных эмоций и страстей, безумства и в то же время искренности.
Подписчики в Instagram назвали Виталия Малышева романтиком и посоветовали ему оставить телепроект, для того чтобы встретить «безумную любовь» в реальной жизни.
Вчера «Актуальные новости» сообщали о подробностях предстоящей свадьбы экс-участников телестройки Веры Курочки и Петра Шепеля.
Автор: Воробьева Алина