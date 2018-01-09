Ученые: Ибупрофен может вызывать бесплодие у мужчин
Ученые, осуществляющие работу на базе Копенгагенского университета в Дании, обнаружили, что бесплодию мужчин способствует употребление ибупрофена. Материалы исследования научных сотрудников опубликованы на страницах одного из профильных научных журналов.
В прошедшем году специалисты зафиксировали снижение на 50% количества сперматозоидов у проживающих в западных странах мужчин. Как считают ученые, причиной этого являются множественные гормональные нарушения, которые вызваны, в том числе, чрезмерным употреблением лекарственных средств.
В исследовании научных сотрудников из Дании принял участие 31 мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Половине испытуемых на протяжении шести недель предлагали употреблять умеренную дозу ибупрофена, другие же принимали плацебо.
Ученые зафиксировали у участников исследования увеличение выработки лютеинизирующего гормона. Он выделяется благодаря работе клеток гипофиза для регуляции функционирования репродуктивных органов. Процесс оказывает влияние на синтез тестостерона, необходимого для формирования сперматозоидов. Если концентрация лютеинизирующего гормона увеличивается, то может появиться состояние, которое в медицине называется компенсирующим гипогонадизмом. Так, организм резко уменьшает выработку тестостерона, а это чревато бесплодием.
В прошедшем году специалисты зафиксировали снижение на 50% количества сперматозоидов у проживающих в западных странах мужчин. Как считают ученые, причиной этого являются множественные гормональные нарушения, которые вызваны, в том числе, чрезмерным употреблением лекарственных средств.
В исследовании научных сотрудников из Дании принял участие 31 мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Половине испытуемых на протяжении шести недель предлагали употреблять умеренную дозу ибупрофена, другие же принимали плацебо.
Ученые зафиксировали у участников исследования увеличение выработки лютеинизирующего гормона. Он выделяется благодаря работе клеток гипофиза для регуляции функционирования репродуктивных органов. Процесс оказывает влияние на синтез тестостерона, необходимого для формирования сперматозоидов. Если концентрация лютеинизирующего гормона увеличивается, то может появиться состояние, которое в медицине называется компенсирующим гипогонадизмом. Так, организм резко уменьшает выработку тестостерона, а это чревато бесплодием.
Автор: Валерия Орлова