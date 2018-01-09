В Москве на станции метро «Владыкино» нашли взрывное устройство
На станции метрополитена «Владыкино» в Москве обнаружили взрывное устройство. В соответствии с предварительными сведениями, это была петарда.
Объект был обследован при помощи служебных собак. Отмечается, что выявить устройство смогли газоанализаторы. На текущий момент опасный предмет передан правоохранителям. К месту прибыли взрывотехники. Эвакуация станции не осуществлялась.
Станция метрополитена продолжает функционировать в штатном режиме. Как стало известно, в подземке столицы был задержан мужчина, переносивший подозрительный предмет, имеющий сходство с взрывным устройством.
Объект был обследован при помощи служебных собак. Отмечается, что выявить устройство смогли газоанализаторы. На текущий момент опасный предмет передан правоохранителям. К месту прибыли взрывотехники. Эвакуация станции не осуществлялась.
Станция метрополитена продолжает функционировать в штатном режиме. Как стало известно, в подземке столицы был задержан мужчина, переносивший подозрительный предмет, имеющий сходство с взрывным устройством.
Автор: Валерий Антонов