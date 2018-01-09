Ученые разработали новую теорию о зарождении жизни на Земле
Ученые-химики, работавшие на базе TSRI, разработали новую теорию о зарождении первой жизни на Земле. Полные материалы исследования можно найти в издании Nature Communications.
Профессор Раманараяна Кришнамурти рассказал, что его команде удалось открыть «черный ящик», найдя ключевые химические процессы, которые могли протекать на Земле 4 млрд лет назад.
Для нового исследования группа ученых сосредоточилась на серии реакций из цикла Кребса. Каждый аэробный организм, от фламинго до простейших грибов, высвобождает накопленную энергию за счет цикла лимонной кислоты. В предыдущих исследованиях ученые пытались отталкиваться от этой теории, но столкнулись с проблемой, поскольку компоненты этих реакций миллиарды лет назад еще не существовали.
В новом исследовании ученые написали химические реакции и их молекулы, а потом попытались выяснить, какие из них могли существовать на стадии формировании жизни. Оказалось, под заданные критерии подходит малонатный и HKG циклы. При проведении реакций исследователи обнаружили, что могут продуцировать аминокислоты, как дополнение к CO2, являющиеся конечными продуктами цикла. Ученые считают, что по мере появления биологических молекул, таких как ферменты, процессы могли становиться сложнее.
Ранее сообщалось, что земная жизнь зародилась на суше.
Профессор Раманараяна Кришнамурти рассказал, что его команде удалось открыть «черный ящик», найдя ключевые химические процессы, которые могли протекать на Земле 4 млрд лет назад.
Для нового исследования группа ученых сосредоточилась на серии реакций из цикла Кребса. Каждый аэробный организм, от фламинго до простейших грибов, высвобождает накопленную энергию за счет цикла лимонной кислоты. В предыдущих исследованиях ученые пытались отталкиваться от этой теории, но столкнулись с проблемой, поскольку компоненты этих реакций миллиарды лет назад еще не существовали.
В новом исследовании ученые написали химические реакции и их молекулы, а потом попытались выяснить, какие из них могли существовать на стадии формировании жизни. Оказалось, под заданные критерии подходит малонатный и HKG циклы. При проведении реакций исследователи обнаружили, что могут продуцировать аминокислоты, как дополнение к CO2, являющиеся конечными продуктами цикла. Ученые считают, что по мере появления биологических молекул, таких как ферменты, процессы могли становиться сложнее.
Ранее сообщалось, что земная жизнь зародилась на суше.
Автор: Джанабилова Татьяна П