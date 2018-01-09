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НЛО-осьминога обнаружили уфологи на поверхности Марса
Уфологи обнаружили на планете Марс инородный предмет в форме осьминога. НЛО-осьминога удалось запечатлеть на фото.

НЛО-осьминога обнаружили уфологи на поверхности Марса


Марсоход Opportunity сфотографировал на поверхности Марса объект, который вызвал волну обсуждений среди уфологов. Издалека НЛО напоминает осьминога со щупальцами. Эксперты заявляют, что найденный предмет имеет инопланетное происхождение и попал на Марс вследствие катастрофы.

На фото ученые смогли разглядеть строение отличающиеся от окружающей среды изучаемой планеты. Гладкая поверхность объекта и его форма позволили предположить, что это НЛО пришельцев.
Автор: Бойцова Мария
Вчера, 15:15
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