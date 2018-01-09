Пользователи «Тинькофф Банка» пожаловались на новый сбой
В функционировании «Тинькофф Банк» случился сбой. Пользователи пожаловались на то, что снять деньги с карты кредитно-финансового учреждения стало невозможно. Работники банка дали обещание «скоро все починить».
Аккаунт «Тинькофф Банк» на странице Twitter дал ответ на жалобы клиентов сообщением о том, что в все будет исправлено в скорейшем времени.
«Проблема носит технический характер. Приносим извинения за возникшие неудобства. В скором времени все будет исправлено», — указывается в сообщении.
«Тинькофф Банк» также столкнулся с техническими трудностями в 2017 году. Задержки с зачислением средств на карту отмечались 18 декабря. Исправить все удалось за 3 часа. Перед этим несколько сбоев сучилось в октябре. Владелец учреждение пояснил, что проблемы спровоцированы излишне быстрым ростом.
«Мы очень быстро выросли за последние 18 месяцев. Открывались по 400 тысяч счетов ежемесячно. Естественно, периодически нас вендоры подводят. Это в определенном смысле плата за большой успех», - отметил он.
«Трудности в работе мобильного приложения наблюдались в течение 15 минут. Сейчас все системы банка работают в штатном режиме. Приносим извинения за неудобства», - говорится в официальном сообщении пресс-службы Тинькофф Банка
Аккаунт «Тинькофф Банк» на странице Twitter дал ответ на жалобы клиентов сообщением о том, что в все будет исправлено в скорейшем времени.
«Проблема носит технический характер. Приносим извинения за возникшие неудобства. В скором времени все будет исправлено», — указывается в сообщении.
«Тинькофф Банк» также столкнулся с техническими трудностями в 2017 году. Задержки с зачислением средств на карту отмечались 18 декабря. Исправить все удалось за 3 часа. Перед этим несколько сбоев сучилось в октябре. Владелец учреждение пояснил, что проблемы спровоцированы излишне быстрым ростом.
«Мы очень быстро выросли за последние 18 месяцев. Открывались по 400 тысяч счетов ежемесячно. Естественно, периодически нас вендоры подводят. Это в определенном смысле плата за большой успех», - отметил он.
«Трудности в работе мобильного приложения наблюдались в течение 15 минут. Сейчас все системы банка работают в штатном режиме. Приносим извинения за неудобства», - говорится в официальном сообщении пресс-службы Тинькофф Банка
Автор: Валерий Антонов