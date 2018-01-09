В Кемеровской области полицейские задержали цыганку, которая оказалась мужчиной
В Кемеровской области полицейские по горячим следам задержали цыганку, однако она оказалась мужчиной. В отделение обратилась жительница населенного пункта Инской, заявив, что была обманута. Сумма предполагаемого ущерба составила около 40 тысяч рублей.
В ходе проведения предварительной проверки сотрудникам полиции удалось выяснить, что жительница вышеназванного населенного пункта двумя месяцами ранее познакомилась с цыганкой, которая предложила ей погадать и снять порчу. Женщина неоднократно приглашала её к себе в дом, помогала деньгами, давала пользоваться предметами быта. В очередной раз за свои услуги злоумышленница потребовала ноутбук, но получила отказ. Тогда цыганка начала угрожать хозяйке дома тем, что наведет порчу на ее сына. Сразу поле этих слов 4-летний мальчик стал сильно закашливаться. Опасаясь за здоровье малыша, женщина отдала ноутбук и обратилась в полицию за помощью.
Спустя несколько часов правоохранители задержали подозреваемую, однако это был мужчина, переодетый в женщину. Ранее 26-летний молодой человек уже был судим за аналогичные мошеннические действия.
В ходе проведения предварительной проверки сотрудникам полиции удалось выяснить, что жительница вышеназванного населенного пункта двумя месяцами ранее познакомилась с цыганкой, которая предложила ей погадать и снять порчу. Женщина неоднократно приглашала её к себе в дом, помогала деньгами, давала пользоваться предметами быта. В очередной раз за свои услуги злоумышленница потребовала ноутбук, но получила отказ. Тогда цыганка начала угрожать хозяйке дома тем, что наведет порчу на ее сына. Сразу поле этих слов 4-летний мальчик стал сильно закашливаться. Опасаясь за здоровье малыша, женщина отдала ноутбук и обратилась в полицию за помощью.
Спустя несколько часов правоохранители задержали подозреваемую, однако это был мужчина, переодетый в женщину. Ранее 26-летний молодой человек уже был судим за аналогичные мошеннические действия.
Автор: Валерия Орлова