В Оренбурге под Новый год подростки убили 34-летнего мужчину
Подростки под Новый Год избили до смерти 34-х летнего жителя Оренбурга. Предполагается, что виновен в этом 15-летний школьник, который и нанес смертельные повреждения пострадавшему.
Региональный Следственный комитет Оренбурга сообщил, что 29 декабря выявили труп 34-летнего местного жителя, на котором были выявлены следы от побоев. Уже задержан один из подозреваемых подростков.
Правоохранители уточнили, что шестеро друзей подросткового возраста вечером на своем пути встретили мужчину, с которым возник конфликт. В следствии удара ногой в область головы он скончался на месте.
Подросток отрицает любые обвинения. Вынесено судебное постановление о взятии его под домашний арест, а также возбуждено уголовное дело за причинение умышленно тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Региональный Следственный комитет Оренбурга сообщил, что 29 декабря выявили труп 34-летнего местного жителя, на котором были выявлены следы от побоев. Уже задержан один из подозреваемых подростков.
Правоохранители уточнили, что шестеро друзей подросткового возраста вечером на своем пути встретили мужчину, с которым возник конфликт. В следствии удара ногой в область головы он скончался на месте.
Подросток отрицает любые обвинения. Вынесено судебное постановление о взятии его под домашний арест, а также возбуждено уголовное дело за причинение умышленно тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Автор: Соколов Вячеслав