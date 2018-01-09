Ученые нашли на дне Тихого океана издающую звуки установку
Ученые нашли на дне Тихого океана рукотворную установку, издающую звуки. Сигналы имеют не животное происхождение, то есть исходят не от обитателей морских глубин.
Впервые странные сигналы зафиксировали в 1991 году, но спустя три года звук стал нарастать. Сейчас колебания улавливают спутники. Предположительно, источник находится на большой глубине, куда человек добраться не может.
Ученые намерены продолжать исследование. Возможно, им удастся расшифровать сигналы, которые кто-то продолжает усиливать.
Ранее в центре Тихого океана нашли древний город.
Впервые странные сигналы зафиксировали в 1991 году, но спустя три года звук стал нарастать. Сейчас колебания улавливают спутники. Предположительно, источник находится на большой глубине, куда человек добраться не может.
Ученые намерены продолжать исследование. Возможно, им удастся расшифровать сигналы, которые кто-то продолжает усиливать.
Ранее в центре Тихого океана нашли древний город.
Автор: Джанабилова Татьяна П