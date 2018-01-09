"Дом-2": Влад Кадони запер Александру Черно в шкафу с новым участником
Ведущий скандального телепроекта «Дом-2» Влад Кадони насильно запер в шкафу участницу шоу Александру Черно с новым участником, который не сильно сопротивлялся происходящему. Соответствующее видео было опубликовано на просторах социальной сети Instagram.
По словам пользователей, это была очередная попытка свети Сашу Черно с кем-то из парней, проживающих на поляне. Эфир с этими событиями выйдет в среду, 10 января. На видео можно видеть, как Кадони набросился с упрёками на Черно, что та ему надоела. После этого он толкает участницу «Дома-2» в шкаф. В то же время Саша Черно заинтригована происходящим, поэтому не спешит вылезать. Следом Кадони схватил нового участника проекта и стал заставлять присоединиться к девушке. Он закрыл молодых людей в шкафу и дал им побыть наедине.
Юзеры, которые следят за анонсами новых серий, выразили негодование в связи с увиденным. По их словам, участники проекта ведут себя очень не красиво.
Отмечается, что это уже не первая попытка навязать кому-либо общество Александры Черно, которая не так давно находится в поиске своей второй половины. Ранее ее пытались свести с Норманом Доманским, но тот заселился в дом с другой девушкой.
По словам пользователей, это была очередная попытка свети Сашу Черно с кем-то из парней, проживающих на поляне. Эфир с этими событиями выйдет в среду, 10 января. На видео можно видеть, как Кадони набросился с упрёками на Черно, что та ему надоела. После этого он толкает участницу «Дома-2» в шкаф. В то же время Саша Черно заинтригована происходящим, поэтому не спешит вылезать. Следом Кадони схватил нового участника проекта и стал заставлять присоединиться к девушке. Он закрыл молодых людей в шкафу и дал им побыть наедине.
Юзеры, которые следят за анонсами новых серий, выразили негодование в связи с увиденным. По их словам, участники проекта ведут себя очень не красиво.
Отмечается, что это уже не первая попытка навязать кому-либо общество Александры Черно, которая не так давно находится в поиске своей второй половины. Ранее ее пытались свести с Норманом Доманским, но тот заселился в дом с другой девушкой.
Автор: Валерия Орлова