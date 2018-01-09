Канье Уэст исполнил желание своей умирающей поклонницы
Популярный американский рэпер Канье Уэст исполнил желание своей поклонницы, которая умирала от рака. Связавшись с девушкой через программу FaceTime, артист спел для девушки. За помощью к супругу Ким Кардашьян обратилась ее семья.
Также Канье Уэст через приложение поговорил с умирающей от онкологии фанаткой. Она рассказала, что ей очень нравится песня рэпера Love Kanye, в качестве подарка артист исполнил композицию.
Поступок Канье Уэста не остался незамеченным, поскольку поклонница рассказала об этой истории в социальной сети Twitter. «Девочка из моего города болела раком, несколько дней назад ей позвонил Канье, чтобы прочитать для нее рэп. Это огромная радость для неё», - говорится в сообщении.
Слова девушки подтвердила и супруга Уэста Ким Кардашьян. В своём профиле в социальной сети Twitter сообщила, что она и муж молятся за здоровье девушки.
Также Канье Уэст через приложение поговорил с умирающей от онкологии фанаткой. Она рассказала, что ей очень нравится песня рэпера Love Kanye, в качестве подарка артист исполнил композицию.
Поступок Канье Уэста не остался незамеченным, поскольку поклонница рассказала об этой истории в социальной сети Twitter. «Девочка из моего города болела раком, несколько дней назад ей позвонил Канье, чтобы прочитать для нее рэп. Это огромная радость для неё», - говорится в сообщении.
Слова девушки подтвердила и супруга Уэста Ким Кардашьян. В своём профиле в социальной сети Twitter сообщила, что она и муж молятся за здоровье девушки.
Автор: Валерия Орлова