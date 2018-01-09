Россия продлила ограничения по транзиту товаров из Украины
Указом Владимира Путина более чем на полгода продлены ограничения по транзиту товаров из Украины в азиатские государства через Россию. Причиной данных мер стало стремление президента обеспечить безопасность экономики и сохранить национальные интересы.
Первый запрет на транзит был утверждён зимой 2016 года, став ответной реакцией на антироссийские санкции со стороны украинского государства. Нынешние ограничения продлеваются до августа. Они коснутся товаров, выпускаемых на территории соседнего государства.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о заявлении Петра Порошенко об энергетической суверенности Украины.
Первый запрет на транзит был утверждён зимой 2016 года, став ответной реакцией на антироссийские санкции со стороны украинского государства. Нынешние ограничения продлеваются до августа. Они коснутся товаров, выпускаемых на территории соседнего государства.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о заявлении Петра Порошенко об энергетической суверенности Украины.
Автор: Воробьева Алина