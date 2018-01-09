Умер один из создателей ракетно-ядерного щита России Евгений Аврорин
Умер один из создателей стратегического оборонного объекта - ракетно-ядерного щита России 85-летний Евгений Николаевич Аврорин. Трагическое известие сообщили корреспондентам в компании «Росатом».
Причина смерти и дата похорон не называются.
В начале 90-х годов Евгений Николаевич стал членом совета по научной и технической политике при главе России. В 1992 году ученого назначили на должность академика РАН. В 2000-х он входил в совет по образованию, науки и технологиям, а в 2010 стал научным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Причина смерти и дата похорон не называются.
В начале 90-х годов Евгений Николаевич стал членом совета по научной и технической политике при главе России. В 1992 году ученого назначили на должность академика РАН. В 2000-х он входил в совет по образованию, науки и технологиям, а в 2010 стал научным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Автор: Джанабилова Татьяна П