Кроссовер Datsun Cross показали на официальном видео
Японская автомобильная компания Datsun опубликовала официальное видео, на котором показала свой новый внедорожник, получивший название Datsun Cross. Премьера транспортного средства состоится в Индонезии 18 января текущего года.
Судя по видео, автомобиль наделили агрессивным дизайном, массивной радиаторной решеткой, высоко поднятыми противотуманками, стильной головной оптикой, которая, в свою очередь, получила секции светодиодных огней. По имеющимся данным, внедорожник Datsun Cross поступит в продажу с увеличенным клиренсом, его оборудуют защитным обвесом, выполненным из пластика, и расширителями колесных арок, также будут присутствовать рейлинги на крыше и большой спойлер.
Datsun Cross японские специалисты собрали на платформе семиместной модели Go+. Под капотом новинки будет расположен 1,2-литровый силовой агрегат, отдача которого составит 68 лошадиных сил. Движок станет осуществлять работу в паре с 5-диапазонной МКПП или же вариатором. Привод у этого автомобиля является исключительно передним.
Более подробная информация о начинке Datsun Cross и стоимости будет известна ближе к презентации.
Судя по видео, автомобиль наделили агрессивным дизайном, массивной радиаторной решеткой, высоко поднятыми противотуманками, стильной головной оптикой, которая, в свою очередь, получила секции светодиодных огней. По имеющимся данным, внедорожник Datsun Cross поступит в продажу с увеличенным клиренсом, его оборудуют защитным обвесом, выполненным из пластика, и расширителями колесных арок, также будут присутствовать рейлинги на крыше и большой спойлер.
Datsun Cross японские специалисты собрали на платформе семиместной модели Go+. Под капотом новинки будет расположен 1,2-литровый силовой агрегат, отдача которого составит 68 лошадиных сил. Движок станет осуществлять работу в паре с 5-диапазонной МКПП или же вариатором. Привод у этого автомобиля является исключительно передним.
Более подробная информация о начинке Datsun Cross и стоимости будет известна ближе к презентации.
Автор: Валерия Орлова