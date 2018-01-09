GM-АвтоВАЗ до конца января продает Chevrolet Niva на 20 тысяч дешевле
GM-АвтоВАЗ до завершения января продает Chevrolet Niva со скидкой в 20 тысяч рублей. Согласно условиям акции, понижение розничной цены распространяется на транспортные средства, переданные дилерам в 2017-м.
Акция распространяется на физ- и юрлиц. Скидка может суммироваться с иными программами. Это касается трейд-ин; понижения цены при оформлении кредита через банк-партнер. С 1 января 2018-го GM-АВТОВАЗ увеличил розничную стоимость на Chevrolet Niva имеющихся модификаций на 10 тыс. рублей.
Цена Niva L достигает 608 тысяч рублей, модификация LE+ предлагается за 753,5 тысячи рублей, SE – 770,9 тысячи рублей. При этом с 1 января 2018-го гарантийный пробег на авто Chevrolet Niva повысили до 50 тысяч км. Соответственно, гарантийные обязательства марки GM-АВТОВАЗ составят 2 года либо 50 тысяч км.
Акция распространяется на физ- и юрлиц. Скидка может суммироваться с иными программами. Это касается трейд-ин; понижения цены при оформлении кредита через банк-партнер. С 1 января 2018-го GM-АВТОВАЗ увеличил розничную стоимость на Chevrolet Niva имеющихся модификаций на 10 тыс. рублей.
Цена Niva L достигает 608 тысяч рублей, модификация LE+ предлагается за 753,5 тысячи рублей, SE – 770,9 тысячи рублей. При этом с 1 января 2018-го гарантийный пробег на авто Chevrolet Niva повысили до 50 тысяч км. Соответственно, гарантийные обязательства марки GM-АВТОВАЗ составят 2 года либо 50 тысяч км.
Автор: Валерий Антонов