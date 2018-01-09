РФ и Египет договорились о выполнении 6 регулярных авиарейсов
РФ и Египет пришли к соглашению касательно исполнения 6 регулярных авиарейсов. Самолеты станут курсировать между Каиром и Москвой еженедельно.
«Утверждена договоренность относительно 3-х рейсов в неделю со стороны авиакомпании EgyptAir. Еще 3 рейса будут проводиться авиакомпанией "Аэрофлот"», — сообщил источник из египетской холдинговой компании, управляющей аэропортами.
На сегодня стороны продолжают проводить консультации в соответствии с расписанием рейсов.
«Утверждена договоренность относительно 3-х рейсов в неделю со стороны авиакомпании EgyptAir. Еще 3 рейса будут проводиться авиакомпанией "Аэрофлот"», — сообщил источник из египетской холдинговой компании, управляющей аэропортами.
На сегодня стороны продолжают проводить консультации в соответствии с расписанием рейсов.
Автор: Валерий Антонов