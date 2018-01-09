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Внешний вид Юлии Проскуряковой напугал поклонников
Поклонников известного певца и композитора Игоря Николаева удивил внешний вид его жены Юлии Проскуряковой. Они раскритиковали ее последнее фото, сделанное в Майами. Снимок исполнительницы появился на ее странице в социальной сети Instagram.

Внешний вид Юлии Проскуряковой напугал поклонников


Внешний вид Проскуряковой и раньше подвергался критике. Как считают поклонники, певица себя очень старит. Фолловеры убеждены, что жене Игоря Николаева необходимо поменять стиль одежды, в частности, нужно сделать акцент на молодёжных нарядах. Кроме этого, ей рекомендуется сделать другую прическу. На последней фотографии Проскурякова запечатлена без косметики с полотенцем на голове. Образ певицы назвали «жутким», на снимке ее выражение лица было грустное.

Фолловеры сразу же набросились на жену Николаева за то, что она обнародовала это неудачное фото. Пользователи считают, что в 35 лет Проскурякова выглядит как старая бабушка.

Певица старается не обращать внимания на критику недоброжелателей, однако недавно на видео она обратилась к пользователям и заявила, что не прислушивается к их мнению, а живет своей жизнью.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 21:41
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