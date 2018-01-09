Пышногрудая Анна Семенович показала фигуру в сексуальном купальнике
Пышногрудая певица Анна Семенович показала фигуру в сексуальном купальнике. Соответствующий снимок, сделанный во время отдыха на Бали, звезда разместила в микроблоге Instagram.
Анна Семенович предстала перед фанатами в бассейне, наполненном голубой водой. Возможно, такой цвет дает плитка на дне и стенах резервуара. Для водных процедур бывшая солистка коллектива «Блестящие» выбрала сдельный черный купальник с изящной шнуровкой, выгодно подчеркивающий все изгибы тела. В комментарии к посту артистка рассказала о гармони и счастье.
За полчаса после публикации пост набрал более 5000 лайков и множество комментариев, которые касались внешности певицы. Нашлись, конечно, граждане, которые поспешили указать Семенович на допущенные в словах ошибки.
Ранее Семенович рассказала о липосакции.
Анна Семенович предстала перед фанатами в бассейне, наполненном голубой водой. Возможно, такой цвет дает плитка на дне и стенах резервуара. Для водных процедур бывшая солистка коллектива «Блестящие» выбрала сдельный черный купальник с изящной шнуровкой, выгодно подчеркивающий все изгибы тела. В комментарии к посту артистка рассказала о гармони и счастье.
За полчаса после публикации пост набрал более 5000 лайков и множество комментариев, которые касались внешности певицы. Нашлись, конечно, граждане, которые поспешили указать Семенович на допущенные в словах ошибки.
Ранее Семенович рассказала о липосакции.
Автор: Джанабилова Татьяна П