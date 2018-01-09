Skoda Auto Россия запустила в январе программы льготного кредитования на покупку своих моделей
На протяжении января российские граждане смогут воспользоваться спецпредложениями на покупку моделей Skoda. Компания Skoda Auto Россия предложила программы льготного кредитования «Семейное авто» и «Первое авто».
Суть их заключается в том, что покупатель может заключить кредитный договор на приобретение моделей Yeti, Octavia или Rapid 2017-2018 годов выпуска на территории РФ, стоимость которых не превышает 1,45 миллиона рублей при уменьшенном первоначальном взносе от полной стоимости транспортного средства на 10 %. Данные условия касаются кредита, предоставляемого компанией Volkswagen Bank Rus, сроком от года до 5 лет.
Помимо этого, Skoda Auto Россия предложила клиентам приобрести в январе автомобиль Skoda Octavia, сэкономив около 150 тысяч рублей, Skoda Rapid - при экономии в 100 тысяч рублей, а Skoda Yeti и Superb обойдутся покупателю дешевле на 240 тысяч и 225 тысяч рублей соответственно.
На протяжении всего месяца продолжат действовать такие программы компании, как Das WeltAuto и Trade-in.
Напомним, в России стартовали продажи спортивного внедорожника Kodiaq Sportline.
Суть их заключается в том, что покупатель может заключить кредитный договор на приобретение моделей Yeti, Octavia или Rapid 2017-2018 годов выпуска на территории РФ, стоимость которых не превышает 1,45 миллиона рублей при уменьшенном первоначальном взносе от полной стоимости транспортного средства на 10 %. Данные условия касаются кредита, предоставляемого компанией Volkswagen Bank Rus, сроком от года до 5 лет.
Помимо этого, Skoda Auto Россия предложила клиентам приобрести в январе автомобиль Skoda Octavia, сэкономив около 150 тысяч рублей, Skoda Rapid - при экономии в 100 тысяч рублей, а Skoda Yeti и Superb обойдутся покупателю дешевле на 240 тысяч и 225 тысяч рублей соответственно.
На протяжении всего месяца продолжат действовать такие программы компании, как Das WeltAuto и Trade-in.
Напомним, в России стартовали продажи спортивного внедорожника Kodiaq Sportline.
Автор: Воробьева Алина