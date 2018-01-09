Марго Овсянникова в Instagram показала "пятую точку" крупным планом
Одна из участниц популярного шоу «Дом-2» Марго Овсянникова, отдыхая на Сейшельских островах, сняла видеоролик, где запечатлела свои обнаженными ягодицы. На видео также присутствует ее возлюбленный - Саймон Марданшин.
Марго часто балует своих подписчиков пикантными фото и видеоматериалами в Instagram. Подписчики Овсянниковой заметили, что она приглянулась Саймону Марданшину, который на видео рядом с ней пьет сок.
Многим понравились аппетитные формы Марго, но не всем. Некоторые восприняли в штыки такое поведение, отметив, что не понимают причину столь частого появление нижней части спины девушки на ее страничке. Недовольные отметили, что хоть тело Овсянниковой и имеет привлекательные формы, но такое однообразие им неинтересно и начинает надоедать.
Марго часто балует своих подписчиков пикантными фото и видеоматериалами в Instagram. Подписчики Овсянниковой заметили, что она приглянулась Саймону Марданшину, который на видео рядом с ней пьет сок.
Многим понравились аппетитные формы Марго, но не всем. Некоторые восприняли в штыки такое поведение, отметив, что не понимают причину столь частого появление нижней части спины девушки на ее страничке. Недовольные отметили, что хоть тело Овсянниковой и имеет привлекательные формы, но такое однообразие им неинтересно и начинает надоедать.
Автор: Соколов Вячеслав