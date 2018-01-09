В Санкт-Петербурге на штаб Собчак напали вандалы
Во вторник, 9 января, появилась информация, что на штаб кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, находящийся в Санкт-Петербурге, напали вандалы. Они оставили в адрес телеведущей антисемитское высказывание. Об этом СМИ сообщил Николай Артеменко, глава штаба Ксении Собчак в Северной столице.
Инцидент был зафиксирован на улице Рылеева. Когда глава штаба пришел на работу, то увидел так называемый «высокий уровень политической дискуссии» на стене здания. На данный момент личность злоумышленника не установлена.
Стоит отметить, что 18 декабря прошлого года стартовала президентская кампания. Выборы главы государства намечены на март нынешнего года. Своё желание стать президентом высказали Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Борис Титов и многие другие. К слову, нынешний лидер РФ Владимир Путин зарегистрировал свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца.
Инцидент был зафиксирован на улице Рылеева. Когда глава штаба пришел на работу, то увидел так называемый «высокий уровень политической дискуссии» на стене здания. На данный момент личность злоумышленника не установлена.
Стоит отметить, что 18 декабря прошлого года стартовала президентская кампания. Выборы главы государства намечены на март нынешнего года. Своё желание стать президентом высказали Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Борис Титов и многие другие. К слову, нынешний лидер РФ Владимир Путин зарегистрировал свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца.
Автор: Валерия Орлова