Эксперты обнаружили майнинг-программу, посылающую доход в КНДР
Эксперты AlienVault обнаружили вирусную майнинг-программу по сбору криптовалюты Monero, посылающую доход в КНДР. Сведения появились в профильном издании.
IT-специалисты проследили путь от сбора криптовалюты до конечного получателя. Оказалось, что все пути ведут в Университет имени Ким Ир Сена.
Вирусная программы создана 24 декабря 2017 года. Адрес сервера на данный момент не доступен. Причин может быть две – попытка замаскировать источник приложения или полное прекращение его работы.
IT-специалисты проследили путь от сбора криптовалюты до конечного получателя. Оказалось, что все пути ведут в Университет имени Ким Ир Сена.
Вирусная программы создана 24 декабря 2017 года. Адрес сервера на данный момент не доступен. Причин может быть две – попытка замаскировать источник приложения или полное прекращение его работы.
Автор: Джанабилова Татьяна П