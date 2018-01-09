Смартфон LG G7 представят публике в марте 2018 года
Общественность разочаровала новая дата презентации нового смартфона LG G7. Согласно новым сведениям, гаджет представят публике в марте нынешнего года. Ранее производитель обещал сделать это в рамках CES 2018, которая уже началась.
Сегодня выход флагмана официально подтвердили. Это случилось случайно по вине сотрудника компании, который по невнимательности сообщил о том, что сервис LG Wallet, предназначенный для работы с уникальной платёжной системой от южно-корейского производителя окажется полностью совместимым с новинкой.
Заявление является первым доказательством того, что девайс LG G7 действительно готовится к презентации. Согласно предварительной информации, новинка выйдет на рынок с 6-дюймовым дисплеем, имеющим разрешение 2880х1440 рх, 8-ядерным чипсетом Snapdragon 845, тактовая частота которого составляет 2,8 ГГц. Размер ОЗУ равняется 6 Гб, а ПЗУ – 128 Гб. Смартфон надежно защищен от попадания пыли и влаги, к слову, его можно будет опускать под воду на глубину до двух метров, но не более чем на час.
LG G7 презентуют в рамках отельного мероприятия через два месяца. Его стоимость пока не сообщается.
Сегодня выход флагмана официально подтвердили. Это случилось случайно по вине сотрудника компании, который по невнимательности сообщил о том, что сервис LG Wallet, предназначенный для работы с уникальной платёжной системой от южно-корейского производителя окажется полностью совместимым с новинкой.
Заявление является первым доказательством того, что девайс LG G7 действительно готовится к презентации. Согласно предварительной информации, новинка выйдет на рынок с 6-дюймовым дисплеем, имеющим разрешение 2880х1440 рх, 8-ядерным чипсетом Snapdragon 845, тактовая частота которого составляет 2,8 ГГц. Размер ОЗУ равняется 6 Гб, а ПЗУ – 128 Гб. Смартфон надежно защищен от попадания пыли и влаги, к слову, его можно будет опускать под воду на глубину до двух метров, но не более чем на час.
LG G7 презентуют в рамках отельного мероприятия через два месяца. Его стоимость пока не сообщается.
Автор: Валерия Орлова