Очевидцы: В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода
В Москве автомобиль насмерть сбил одного из пешеходов. Инцидент произошел сегодня, 9 января, на улице Ясеневской. Об этом журналистам сообщили очевидцы.
По имеющимся сведениям, пешеход переходил проезжую часть, в то время как на него совершило наезд транспортное средство. После случившегося водитель машины скрылся с места ДТП.
Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на проезжей части до прибытия медиков.
По факту случившегося стартовала проверка. В рамках ней правоохранителям предстоит разыскать виновника наезда.
По имеющимся сведениям, пешеход переходил проезжую часть, в то время как на него совершило наезд транспортное средство. После случившегося водитель машины скрылся с места ДТП.
Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на проезжей части до прибытия медиков.
По факту случившегося стартовала проверка. В рамках ней правоохранителям предстоит разыскать виновника наезда.
Автор: Валерия Орлова