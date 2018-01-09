Эксперты Forbes рассказали о разнице между iPhone 8, 8 Plus и X
Эксперты Forbes рассказали о разнице между моделями iPhone 8, его Plus-версия и новейшей моделью X. Многие пользователи по-прежнему не понимают, чем именно отличаются смартфоны от Apple. Отмечается, что все устройства используют идентичный функционал, но разница все-таки существует.
Первым отличием стали дисплеи. Модели iPhone 8 и 8 Plus применяют экраны стандарта LCD, тогда как iPhone X использует современную версию OLED-дисплея. Смартфоны получили батареи емкостью 1,82 тысячи мАч, 2,67 тысячи мАч, 2,7 тысячи мАч.
Смартфон iPhone X исполнен в корпусе диагональю в 5,8". iPhone 8 имеет размер 4,7 дюйма, у Plus-версии - 5,5 дюйма. Помимо этого, имеются отличия в цене устройств. За новейшую версию гаджета придется отдать $999 или $1,15 тысячи. В сравнении с этим, iPhone 8 – отличается ценой $699 и $849.
Первым отличием стали дисплеи. Модели iPhone 8 и 8 Plus применяют экраны стандарта LCD, тогда как iPhone X использует современную версию OLED-дисплея. Смартфоны получили батареи емкостью 1,82 тысячи мАч, 2,67 тысячи мАч, 2,7 тысячи мАч.
Смартфон iPhone X исполнен в корпусе диагональю в 5,8". iPhone 8 имеет размер 4,7 дюйма, у Plus-версии - 5,5 дюйма. Помимо этого, имеются отличия в цене устройств. За новейшую версию гаджета придется отдать $999 или $1,15 тысячи. В сравнении с этим, iPhone 8 – отличается ценой $699 и $849.
Автор: Валерий Антонов