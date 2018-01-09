Эксперты: Apple оснастит iPhone SE 2 стеклянным корпусом и беспроводной зарядкой
Корпорация Apple оснастит свой очередной бюджетный почти флагманский телефон iPhone SE 2 функциями iPhone X и внутренним содержимым от iPhone 7. Эксперты портала BGR полагают, что новый аппарат линейки SE получит также беспроводную зарядку и стеклянный корпус.
По словам инсайдеров из КНР, инженеры Apple разрабатывают продолжение бюджетного iPhone SE. Согласно источнику, задняя панель девайса, выполненная из стекла, повторит дизайн актуального ныне флагмана iPhone X. Также специалисты отметили сходство будущей новинки со смартфонами iPhone 8 и 8+, в частности, в индукционной зарядке.
Иные сообщения гласят, что гаджет будет иметь много общего с iPhone 7. Так, SE 2 оснастят процессором A10 Fusion и 2 ГБ ОЗУ. О сроках выхода аппарата пока не уточняется.
По словам инсайдеров из КНР, инженеры Apple разрабатывают продолжение бюджетного iPhone SE. Согласно источнику, задняя панель девайса, выполненная из стекла, повторит дизайн актуального ныне флагмана iPhone X. Также специалисты отметили сходство будущей новинки со смартфонами iPhone 8 и 8+, в частности, в индукционной зарядке.
Иные сообщения гласят, что гаджет будет иметь много общего с iPhone 7. Так, SE 2 оснастят процессором A10 Fusion и 2 ГБ ОЗУ. О сроках выхода аппарата пока не уточняется.
Автор: Воробьева Алина