Жителей Москвы предупредили о рекордно высоком давлении в выходные
Сотрудники Гидрометцентра предупредили жителей Москвы о том, что в предстоящие выходные будет фиксироваться повышенное атмосферное давление. Прогноз синоптиков сделан на 13 и 14 января.
По словам специалистов, на выходных показатели поднимутся до отметки 767 мм ртутного столба. Таким образом, норма будет превышена на 15 мм.
Кроме этого, сообщается, что к концу текущей недели в Москве сильно похолодает. Так, жителей столицы ожидает морозная погода, яркое солнце и сильный ветер.
По словам специалистов, на выходных показатели поднимутся до отметки 767 мм ртутного столба. Таким образом, норма будет превышена на 15 мм.
Кроме этого, сообщается, что к концу текущей недели в Москве сильно похолодает. Так, жителей столицы ожидает морозная погода, яркое солнце и сильный ветер.
Автор: Валерия Орлова