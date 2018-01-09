Главным потрясением 2017 года для Собчак стало выдвижение кандидатуры Путина на выборы
Телеведущая, журналист и кандидат в президенты страны Ксения Собчак озвучила своё самое главное потрясение прошлого года. Её удивил тот факт, что нынешний глава государства Владимир Путин снова стал баллотироваться.
Отметим, что выборы президента РФ состоятся 18 марта нынешнего года. Своё желание возглавить страну уже высказали Екатерина Гордон, Борис Титов, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский и многие другие.
Ксения Собчак инициировала активную предвыборную кампанию, кандидат в президенты часто встречается с избирателями, дает интервью. Ранее сообщалось, что на ее штаб, находящийся в Санкт-Петербурге, напали вандалы. На данный момент полиция разыскивает злоумышленников.
Отметим, что выборы президента РФ состоятся 18 марта нынешнего года. Своё желание возглавить страну уже высказали Екатерина Гордон, Борис Титов, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский и многие другие.
Ксения Собчак инициировала активную предвыборную кампанию, кандидат в президенты часто встречается с избирателями, дает интервью. Ранее сообщалось, что на ее штаб, находящийся в Санкт-Петербурге, напали вандалы. На данный момент полиция разыскивает злоумышленников.
Автор: Валерия Орлова