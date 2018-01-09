Рождественское фото Ольги Орловой с Аллой Пугачевой покорило пользователей Instagram
Снимок Аллы Пугачевой на Рождество смогло очаровать подписчиков в Instagram Ольги Орловой. Пара отмечала праздник во время домашней встрече друзей. Пользователи сообщают, что примадонна очень сильно похудела. В фотоблоге экс-солистка коллектива «Блестящие» встретила со своими друзьями знаменитостями.
«Рождественские встречи!» — указывается на фото, показывающее её вместе с Пугачевой и Галкиным.
Известная пара снова привлекла внимание. Пользователи отметили, что «Пугачева краше всех!», а также обратили внимание на стройность её фигуры. При этом многие отметили, что примадонне стоит раскрыть всем тайны своей молодости.
«Рождественские встречи!» — указывается на фото, показывающее её вместе с Пугачевой и Галкиным.
Известная пара снова привлекла внимание. Пользователи отметили, что «Пугачева краше всех!», а также обратили внимание на стройность её фигуры. При этом многие отметили, что примадонне стоит раскрыть всем тайны своей молодости.
Автор: Валерий Антонов