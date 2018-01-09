Фанаты не узнали актрису Светлану Ходченкову без макияжа
Поклонники знаменитой актрисы театра и кино Светланы Ходченковой не узнали её без макияжа. Новая фотография появилось в профиле артистки в социальной сети Instagram.
Светлана Ходченкова практически всегда публикует снимки в образе дивы: блистательной, яркой и роковой. Такой ее видит общественность на красных дорожках, а также как амбассадора ряда косметических брендов. Однако бывают моменты, когда актрисе хочется просто побыть собой, на каникулах Ходченкова расслабилась, поэтому обнародовала фото без мейка.
В подписи к снимку актриса рассказала, что релаксирует. Большинство поклонников оценили фотографию Ходченковой без макияжа, но нашлись и те, кто не узнал своего кумира.
Новогодние каникулы актриса провела со своими друзьями на индонезийском острове Бали. Пользователи также высказали предположение, что знаменитость очень похудела и имеет болезненный вид.
Светлана Ходченкова практически всегда публикует снимки в образе дивы: блистательной, яркой и роковой. Такой ее видит общественность на красных дорожках, а также как амбассадора ряда косметических брендов. Однако бывают моменты, когда актрисе хочется просто побыть собой, на каникулах Ходченкова расслабилась, поэтому обнародовала фото без мейка.
В подписи к снимку актриса рассказала, что релаксирует. Большинство поклонников оценили фотографию Ходченковой без макияжа, но нашлись и те, кто не узнал своего кумира.
Новогодние каникулы актриса провела со своими друзьями на индонезийском острове Бали. Пользователи также высказали предположение, что знаменитость очень похудела и имеет болезненный вид.
Автор: Валерия Орлова