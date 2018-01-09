Юлия Высоцкая показала романтический ужин с мужем на отдыхе в Индии
Юлия Высоцкая показала романтический ужин с мужем Андреем Кончаловским на отдыхе в Индии. Соответствующий пост ведущая разместила на своей странице в соцсети Instagram.
Кончаловский и Высоцкая узаконили свои отношения более 20 лет назад. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, паре удалось сохранить романтичные чувства к друг другу. Чтобы побыть немного вдвоем, супруги отправились отмечать Новый год в Раджастан.
На фото Кончаловский и Высоцкая запечатлены во время ужина в ресторане. Столик стоит на открытой террасе, с которой открывается прекрасный вид на светящийся в ночи город. Пара держится за руки и неотрывно смотрит друг другу в глаза.
Пользователи пожелали семье счастья, долгих лет жизни, крепнущей с годами любви и поменьше черных полос в жизни.
Ранее Высоцкая рассказала о внебрачной дочери Кончаловского.
Кончаловский и Высоцкая узаконили свои отношения более 20 лет назад. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, паре удалось сохранить романтичные чувства к друг другу. Чтобы побыть немного вдвоем, супруги отправились отмечать Новый год в Раджастан.
На фото Кончаловский и Высоцкая запечатлены во время ужина в ресторане. Столик стоит на открытой террасе, с которой открывается прекрасный вид на светящийся в ночи город. Пара держится за руки и неотрывно смотрит друг другу в глаза.
Пользователи пожелали семье счастья, долгих лет жизни, крепнущей с годами любви и поменьше черных полос в жизни.
Ранее Высоцкая рассказала о внебрачной дочери Кончаловского.
Автор: Джанабилова Татьяна П