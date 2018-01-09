В Чувашии в ручье захлебнулась женщина, выгуливавшая собаку
В минувшее воскресенье, 7 января, в полицейское отделение города Алатырь Чувашии обратились родственники пропавшей 37-летней женщины. Она ушла выгуливать собаку накануне вечером и не вернулась домой. Поисковая служба обнаружила мёртвое тело горожанки в ручье.
Согласно предварительной информации, погибшая захлебнулась водой, по неосторожности упав в овраг с моста. Найти её помог лай собаки, не отходившей от места трагического инцидента и громко лаявшей. У женщины остались двое несовершеннолетних детей, забота о них ляжет на плечи отца.
Ранее в Чувашии в опрокинувшемся авто скорой помощи пострадали 5 человек.
Согласно предварительной информации, погибшая захлебнулась водой, по неосторожности упав в овраг с моста. Найти её помог лай собаки, не отходившей от места трагического инцидента и громко лаявшей. У женщины остались двое несовершеннолетних детей, забота о них ляжет на плечи отца.
Ранее в Чувашии в опрокинувшемся авто скорой помощи пострадали 5 человек.
Автор: Воробьева Алина