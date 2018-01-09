Экологи: Жара в Австралии уничтожила тысячи летучих мышей
На прошлой неделе Австралию поразили мощнейшие волны жары, а это привело к гибели тысячи летучих мышей. Повышение температур вызвало перегрев мозга и других жизненно важных органов. Сведениями делится научное издание LiveScience.
Первые последствия аномальной погоды прочувствовала на себе Австралия. На территории большей части страны была волна летней жары. Столбики термометров в южных и центральных частях континента показывали 44 градусов по Цельсию. Это привело к гибели сероголовых летучих лисиц, вошедших в Красную книгу. Эти существа проживают на ветках деревьев, плодами которых и питаются. Отметим, что их сородичи обитают преимущественно в пещерах, чтобы избегать перегрева на Солнце.
Согласно подсчетам исследователей, местные жители совместно с экологами нашли тысячи мертвым летучих мышей, погибших в результате теплового шока. Примерно 200 из них скончались во время попыток их спасти. В особенности сильно пострадали молодые особи из-за неспособности организма контролировать температуру.
Как ожидают экологи, жара в Австралии спадет в ближайшее время, однако она успеет уничтожить огромное количество летучих лисиц.
Первые последствия аномальной погоды прочувствовала на себе Австралия. На территории большей части страны была волна летней жары. Столбики термометров в южных и центральных частях континента показывали 44 градусов по Цельсию. Это привело к гибели сероголовых летучих лисиц, вошедших в Красную книгу. Эти существа проживают на ветках деревьев, плодами которых и питаются. Отметим, что их сородичи обитают преимущественно в пещерах, чтобы избегать перегрева на Солнце.
Согласно подсчетам исследователей, местные жители совместно с экологами нашли тысячи мертвым летучих мышей, погибших в результате теплового шока. Примерно 200 из них скончались во время попыток их спасти. В особенности сильно пострадали молодые особи из-за неспособности организма контролировать температуру.
Как ожидают экологи, жара в Австралии спадет в ближайшее время, однако она успеет уничтожить огромное количество летучих лисиц.
Автор: Валерия Орлова