Над Екатеринбургом 11 января можно будет наблюдать парад планет
На текущей неделе над Екатеринбургом можно будет увидеть парад планет. В одну линию выстроятся Луна, Марс и Юпитер. Увидеть парад планет можно 11 января в период 5 – 9 часов утра.
«В юго-восточной части небосвода можно будет заметить 3 ярких небесных светила: Марс, Луну, Юпитер. Старая Луна расположится несколько выше яркого Юпитера, а ниже и левее можно будет заметить дающий красноватые блики Марс», – сообщили представители учебной обсерватории УрФУ.
На сегодня Земля постепенно догоняет указанные планеты во время обращения к Солнцу приблизится на самое близкое расстояние к Юпитеру в первых числах мая, тогда как «противостояние» с Марсом пройдет в конце июля. На указанный период планеты станут располагаться выше линии горизонта.
«В юго-восточной части небосвода можно будет заметить 3 ярких небесных светила: Марс, Луну, Юпитер. Старая Луна расположится несколько выше яркого Юпитера, а ниже и левее можно будет заметить дающий красноватые блики Марс», – сообщили представители учебной обсерватории УрФУ.
На сегодня Земля постепенно догоняет указанные планеты во время обращения к Солнцу приблизится на самое близкое расстояние к Юпитеру в первых числах мая, тогда как «противостояние» с Марсом пройдет в конце июля. На указанный период планеты станут располагаться выше линии горизонта.
Автор: Валерий Антонов